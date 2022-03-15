  • BIST 2.089,62
  • Altın 900.376
  • Dolar 14.6457
  • Euro 16.0974
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Özkıraç: KIB-TEK Üzerinde Oyunlar Oynamanıza Müsaade Etmeyeceğiz

» »
El-Sen açıklama yaptı
Özkıraç: KIB-TEK Üzerinde Oyunlar Oynamanıza Müsaade Etmeyeceğiz

İşte açıklama: 

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu atamamıştır. KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan KIB-TEK’in başıboş bırakılması ve kurumda biriken sorunlara rağmen buna duyarsız kalınması hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde çıkar çatışmaları olduğunu gösteriyor.

 

  Hiçbir alanda irade ortaya koymayan merkezi hükümetin KIB-TEK özelinde de taht oyunlarına soyunması tarafımızca kabul edilemezdir. Kurulduğu ilk günden beridir KIB-TEK Yönetim Kurulu’na akla sığmayan isimleri atamaya çalışan, liyakat anlayışına ters hareket eden ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz, KIB-TEK üzerinde böyle çirkin oyunlar oynamanıza müsade etmeyeceğiz.

 

  Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’na çağrımız çıkar savaşlarında boğulmak yerine ülke çıkarları için irade ortaya koymasıdır.      

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yeni Bir Dünya Düzeni Mi Kuruluyor?” İsimli Panel Düzenleniyor15 Mart 2022 Salı 16:21
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı15 Mart 2022 Salı 16:14
  • Din İşleri Başkanlığı: 2022 Ramazan Fitre Miktarının Alt Limiti 73 TL15 Mart 2022 Salı 15:53
  • Covid-19 Sebebiyle Bir Vefat Daha15 Mart 2022 Salı 15:42
  • Ombudsmanlığa İlkan Varol’un Atanması Teklifi Komitede Onaylandı15 Mart 2022 Salı 15:38
  • Tatar: Tüketiciyi Korumak İçin Dolaylı Vergilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması Gerekmektedir15 Mart 2022 Salı 15:31
  • KTAMS ile Kamu-Sen: “Yeni Cezaevi Binası 118 Milyon TL’ye Mal Oldu, Yalnızlığa Terk Edildi”15 Mart 2022 Salı 15:07
  • Fuat Topaloğlu: Eylemi cuma gününe kadar askıya aldık15 Mart 2022 Salı 14:06
  • Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası Ziyaret Etti15 Mart 2022 Salı 13:45
  • Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Erişilebilirlik Eğitim Semineri” düzenlendi15 Mart 2022 Salı 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti