Özkıraç: KIB-TEK Üzerinde Oyunlar Oynamanıza Müsaade Etmeyeceğiz

İşte açıklama:
UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu atamamıştır. KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan KIB-TEK’in başıboş bırakılması ve kurumda biriken sorunlara rağmen buna duyarsız kalınması hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde çıkar çatışmaları olduğunu gösteriyor.
Hiçbir alanda irade ortaya koymayan merkezi hükümetin KIB-TEK özelinde de taht oyunlarına soyunması tarafımızca kabul edilemezdir. Kurulduğu ilk günden beridir KIB-TEK Yönetim Kurulu’na akla sığmayan isimleri atamaya çalışan, liyakat anlayışına ters hareket eden ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz, KIB-TEK üzerinde böyle çirkin oyunlar oynamanıza müsade etmeyeceğiz.
Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’na çağrımız çıkar savaşlarında boğulmak yerine ülke çıkarları için irade ortaya koymasıdır.
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