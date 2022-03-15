Özkıraç: KIB-TEK Üzerinde Oyunlar Oynamanıza Müsaade Etmeyeceğiz

İşte açıklama:

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nu atamamıştır. KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan KIB-TEK’in başıboş bırakılması ve kurumda biriken sorunlara rağmen buna duyarsız kalınması hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde çıkar çatışmaları olduğunu gösteriyor.

Hiçbir alanda irade ortaya koymayan merkezi hükümetin KIB-TEK özelinde de taht oyunlarına soyunması tarafımızca kabul edilemezdir. Kurulduğu ilk günden beridir KIB-TEK Yönetim Kurulu’na akla sığmayan isimleri atamaya çalışan, liyakat anlayışına ters hareket eden ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz, KIB-TEK üzerinde böyle çirkin oyunlar oynamanıza müsade etmeyeceğiz.

Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’na çağrımız çıkar savaşlarında boğulmak yerine ülke çıkarları için irade ortaya koymasıdır.