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Özkurt:Sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırılarıları ve linçleri kabul etmiyoruz

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt bir açıklama yaparak Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almaması hakkında bir açıklama yaptı
Özkurt:Sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırılarıları ve linçleri kabul etmiyoruz

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt bir açıklama yaparak Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almamasının habercilik etiği açısından ve kamu yayıncılığı misyonuyla halka haber veren BRT gibi bir kanal için uygun olmadığını,bir hata yapıldığını ve düzeltildiğini,sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırılarıları ve linçleri kabul etmediğini ifade etti.

Özkurt açıklamasında, “Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almaması habercilik etiği açısından ve kamu yayıncılığı misyonuyala halka haber veren BRT gibi bir kanal için uygun değildir. Bir hata yapılmıştır ve düzeltilmiştir. Kovid-19 pandemisi döneminde, canla başla mesleğini icra eden BRT çalışanları da görevlerinin başındadır. Kaldı ki haber BRT’nin diğer mecralarında verilmiş olup, Ana Haber bültenine yetiştirilememiştir. Konuyla ilgili açıklama hakkı dahi tanınmadan sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırılarıları ve linçleri kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isterim.” dedi 

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