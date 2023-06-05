Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Mağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Mağusa’daki Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. Sami Özuslu’ya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy , CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, “Bu seçimle birlikte toplum bir umut ışığı görecek” ifadelerini kullandı. Polis Emeklileri Derneği ziyaretinde dernek başkanı Kaynak Karasel de konuşma yaptı ve ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür etti, İsias Davası ile ilgili konuştu. Kıb-Tek ambarı ziyaretleri sırasında da konuşan Sami Özuslu, CTP’nin enerji konusundaki vizyonunu paylaştı, çalışanlarla görüş alış-verişinde bulundu.

ÖZUSLU: TOPLUMSAL BİRLİĞİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, İsias davasıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı. Özuslu, “İsias bizim ortak davamızdır. İlk gün olduğu gibi sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Bilimsel akla uygun olmayan işlerin nelere mal olduğunu en acı şekilde yaşadık” ifadelerini kullandı. Toplumsal birliğin ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü vurgulayan Özuslu, “Toplumsal birliği yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu toprakların insanlarıyız, emeğimizle geçiniyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşanan ekonomik yıkımdan etkileniyoruz. Yarın ne olacak ve yeni nesiller nasıl yuva kuracak? Tam bir karanlık ve belirsizlik içinde sürükleniyoruz. Bu koşullarda bir seçim var. Bu seçim bir mesaj verme seçimidir. Bu seçimle birlikte, toplum bir umut ışığı görecek. Bu kötü gidişatı tersine çevirebileceğini gösterecek” diye konuştu.