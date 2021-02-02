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Özyiğit: Aksi takdirde, böyle giderse kapanma da bir işe yaramayacak.

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"Evet, maalesef korktuğumuz oldu."
Özyiğit: Aksi takdirde, böyle giderse kapanma da bir işe yaramayacak.

İşte açıklama;

Evet, maalesef korktuğumuz oldu.

Vak'a sayıları rekor düzeye ulaştı. Üstelik ülkenin her bölgesinden vak'a çıkıyor.

Artan vak'alarla, temaslılar göz önüne alındığında sokakta halen vak'aların yoğun olduğu da aşikar…

Bununla birlikte sağlık altyapımız da çökmek üzere.

Yapılması gereken net:

Kapanmaya devam, ama şimdiki gibi değil. Tam kapanma ve daha sıkı denetim.

Bir haftalık kapanma döneminde, sokaktaki görüntüler de maalesef bir önceki kapanma dönemindeki hassasiyetin olmadığı yönünde.

Oysa durum şimdi çok daha kritik.

Herkes kurallara uymalı, mümkün olmadıkça evinden çıkmamalı.

Aksi takdirde, böyle giderse kapanma da bir işe yaramayacak.

Ve bugünle birlikte gelecek de tehlikeye girecek.

Bu arada Sn. Başbakan yarın yeni paket açıklayacamış..

Umarız bu pakette de geçmiştekiler gibi adaletsizlik hakim olmaz.

Ve de en önemlisi işsiz kalanlar, sosyal yardım alanlar, küçük ve orta boy işletmelerimizle özel sektör öncelikli olur...

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