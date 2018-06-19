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Özyiğit: Beyarmudu Ziraat Koleji 9’uncu sınıftan itibaren öğrenci alacak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, diplomaların imzalanmaması gibi bir durum olmadığını kaydetti.
Özyiğit: Beyarmudu Ziraat Koleji 9’uncu sınıftan itibaren öğrenci alacak

Özyiğit, din derslerinin seçmeli olmasının hükümet programında da yer aldığını ve eğitimde her zaman ideolojik değil, pedagojik yaklaştığını vurguladı.

Eğitim sistemiyle ilgili farklı vadelerde gerçekleştirilecek projelerle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydeden Özyiğit, eğitim sistemiyle ilgili yapılan planlamalarla ilgili bilgi verdi.

“Değerli meslektaşım” ve “değerli veli” başlıklı 2 anket hazırlandığını ancak bu anketlerde bir karışıklık yaşandığını kabul eden Özyiğit, “Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum ancak anketler eğitim bilimcileri tarafından hazırlandı” dedi.

Özyiğit, altyapı konusunda birtakım hazırlıklar yapıldığını ve ihaleye peyderpey çıkılacağını ifade ederek, bu çalışmaların eylül ayına kadar tamamlanamaması halinde tüm sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni uygulamaların okullar açılmadan netleşmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olacağını belirten Özyiğit, temmuz ayında YÖDAK’la işbirliğinde yapılacak çalıştay hakkında da bilgi verdi.

ÖSYM benzeri bir sistem dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Özyiğit, atacakları adımların yeni çatışmalar yaratmaması için uğraştıklarını söyledi.

Özyiğit, Beyarmudu Ortaokulu’nun öğrenci yetersizliğinden kapalı olduğunu anımsatarak, Beyarmudu Ziraat Koleji’nin 9. sınıftan itibaren öğrenci alacağını müjdeledi.

Özyiğit, velilere çağrı yaparak, kayıt ücreti alınmasının doğru olmadığını hatırlatarak, karşılığı verilmeyen hizmetler için önceden alınacak paraları da doğru bulmadığını da ekledi.

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