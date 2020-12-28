Güney Kıbrıs’ta aşı uygulamasına bugün başlandığını, ancak ülkemizde ne gibi bir planın olduğunun halen açıklanmadığını belirten Özyiğit, “Dünya aşılanmaya başladı, biz halen cek caklarla konuşuyoruz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün Meclis’te yerel vakaların artması ve pandemi süreci, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara ve hükümetin özel sektörü tamamen göz ardı eden anlayışına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, ilgili bakanlara sorular yöneltti.

Özellikle son günlerde yerel vakalarda ve bununla birlikte temaslı sayısında ciddi bir artış görüldüğünü belirten Özyiğit, hükümetin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince yerine getiremediğini kaydetti ve “kontrol maalesef kayboldu” dedi.

Güney Kıbrıs’ta aşı uygulamasına bugün başlandığını, ancak ülkemizde ne gibi bir planın olduğunun halen açıklanmadığını belirten Özyiğit, “Dünya aşılanmaya başladı, biz halen cek caklarla konuşuyoruz” dedi.

Sağlığın yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi sıkıntıların yaşandığını, binlerce işyeri kapanırken, on binlerce kişinin de işsiz kaldığının bizzat ilgili örgütler tarafından açıklandığına dikkat çeken Özyiğit, UBP-HP döneminde söz verilmesine rağmen 3 aylık 1500 TL’lerin halen ödenmediğini, esnafa verilmesi gereken 2 Bin TL’nin de verilmediğini kaydetti.

Geçtiğimiz gün yapılan Ankara ziyaretinin ardından verileceği taahhüt edilen kaynağın tamamen kamuya yönelik olduğunu, özel sektörün yine unutulduğunu belirten Özyiğit, pandemi sürecinden ekonomik anlamda en çok etkilenen özel sektör çalışanlarına yönelik çalışma yapılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.