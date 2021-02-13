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Özyiğit :Federasyon; Kıbrıs Türk tezidir.TDP federal çözüm tarafındadır.

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Cemal Özyiğit bir açıklama yaptı
Özyiğit :Federasyon; Kıbrıs Türk tezidir.TDP federal çözüm tarafındadır.

Cemal Özyiğit bir açıklama yaptı:

Federasyon; Kıbrıs Türk tezidir. Bu amaçla 46 yıl önce bugün Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilmişti ve o yönetime ne ambargo vardı ne da izolasyon. Gençlerimiz uluslararası organizasyonlara katılıp maç da yapardı. Kendi ürünlerimizi Avrupa da dahil tüm ülkelere satardık. Ta ki, savunma yapmadığımız için alınan ABAD kararına kadar. Her gün söylüyoruz yazıyoruz, yine yazalım! TDP federal çözüm tarafındadır. Çünkü 541 ve 550 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ortadan kaldırılıp Kıbrıslı Türkler olarak uluslarası hukukun içine yeniden dahil olmamızın tek yolu federal çözümdür. Bizlerin bu küçük adanın geçmişine , bugününe ve yarınına; insanına, zenginliğine ve fırsatlarına baktığımızda gördüğümüz budur. Bunu gördükçe de tarafımız bellidir. Aksi ise çözümsüzlüğün devamı ve alt yönetim olgusunun güçlenmesi demektir. Son imzalanan TC- KKTC işbirliği antlaşmaları da buna hizmet etmekten başka birşey değildir.

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