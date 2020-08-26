Özyiğit: “Hükümet Kararlarından İki Ortak Eşit Derecede Sorumludur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin aldığı ve almadığı tüm kararlardan hükümetin iki ortağının eşit derecede sorumlu olduğunu belirterek, “Ben önerdim ancak kabul edilmedi’ demekle kimse sorumluluktan kaçamaz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin aldığı ve almadığı tüm kararlardan hükümetin iki ortağının eşit derecede sorumlu olduğunu belirterek, “Ben önerdim ancak kabul edilmedi’ demekle kimse sorumluluktan kaçamaz” dedi.

Hükümetin küçük ortağı HP’li bakanların alınan kararlarla ilişkin onaylarının olmadığı yönünde görüş belirttiklerini anımsatan Özyiğit, “Nasıl ki halen Pandemi Hastanesi olmamasından, Jet krizi ile PCR testi olmadan özel izinle adaya giriş skandalı dahil bir çok olaydan bir bütün olarak UBP-HP sorumludur, sağlık altyapısı tamamlanmadan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte karantinasız girişlere izin verilmesinden de hem UBP, hem de HP aynı derecede sorumludur” dedi.

Açılımla birlikte vaka sayısının hızla arttığını, buna yerel vakaların da eklendiğini belirten Özyiğit, karantina servislerinin kapasitesi yeni vakaları kaldırmayacak duruma gelmek üzere olduğunu kaydederek uzmanların da önerdiği gibi ülkeye girişlerde PCR testi ile birlikte 7 günlük karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydetti.

“İpin ucu daha fazla kaçmadan bilimin gösterdiği yol doğrultusunda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır” diyen Özyiğit, aksi takdirde ülke olarak herkesin zararlı çıkacağı uyarısında bulundu.

İçinde bulunulan süreçte herkesin de maske-mesafe-hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyması gerekliliğinin altını çizen Özyiğit, kimsenin yeniden kapanma taraftarı olmadığını, ancak yapılması gerekenlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.