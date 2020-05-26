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Özyiğit: İmzalanan nedir de ne meclise ne muhalefete ne de kamuoyuna bir bilgi verildi?

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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TC ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü Kıbrıs Postası’na değerlenirdi. Özyiğit, "İçeriğini bilmiyoruz, şu aşamada en önemli konu karşılığında bir takım vaatler verildi
Özyiğit: İmzalanan nedir de ne meclise ne muhalefete ne de kamuoyuna bir bilgi verildi?

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit TC ve KKTC arasında bugün imzalanan 2 milyar 288 milyon TL’lik İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü Kıbrıs Postası’na değerlenirdi.

Protokolün ne meclise ne muhalefete ne de kamuoyuna bir bilgi verilmeden apar topar imzalanmasına tepki gösteren Özyiğit, protokolün içeriğinin henüz bilinmediğini ve protokol imzalanırken, hükümetin bir takım vaatlerde bulunup bulunmadığı, karşılığında bir şey talep edilip edilmediği ve bu miktarın ne kadarının kredi ne kadarının hibe olduğunun en önemli hususlar olduğuna dikkat çekti.

ÖZYİĞİT PROTOKOLÜN ANİDEN İMZALANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

“Yılbaşından beridir bu protokol imzalandı, imzalanacak dendi ama maalesef bir türlü imzalanmadı. Hatta Türkiye’nin 2020 yılı boyunca aslında 1 milyar 400 milyonluk bir kaynak aktarımı söz konusuydu. 960 milyon hibe, 440 milyon kredi şeklinde. Bu Koronavirüs dönemine kadar gelmedi” diyen Özyiğit, “ansızın biz de bugün sabah basın aracılığı ile öğrendik bugün protokolün imzalanacağını. İmzalanan nedir de ne meclise ne muhalefete ne de kamuoyuna bir bilgi verildi. Bu gerçekten önemli ve halktan gizli hiç bir şey olmaz, er geç ortaya çıkacak bu olayın detayları” diyerek tepki gösteri.

KKTC’nin son pandemi nedeni ile yaşadığı sıkıntılara bakıldığında, özellikle turizm konusunda 2020 yılının kaybedilmiş bir yıl olduğunu belirten Özyiğit, yüksek öğrenim öğrencilerinin muhtemelen online eğitime devam edip bu güz döneminde de fiziki olarak burada belki minimum sayıda olacağını, Güney- Kuzey arasındaki geçişlerin de kapalı olduğu için bu piyasaya kısa sürede sıcak paranın gelmesi kaçınılmaz gerçek olduğunu kaydetti. Bunun için 3 yöntem var dediklerini anımsatan Özyiğit, birincisinin TC’den sıcak para gelmesi, ikincisi varlık ya da servet vergisi adı altında bir vergi olduğunu, üçüncüsü ise iç borçlanma dediklerini buna da “tasarruf mevduatı sigorta fonu” dediklerini ifade etti.

“Hep birlikte gördük ki Bakanlar Kurulu kararı ile 400 milyon liralık bir borçlanma ama nereden borçlanacakları henüz açıklanmadı onu bekliyoruz” diyen Özyiğit, “bugün de TC ile bir protokol imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun ama içeriğindeki detayları görünce hayırlı mı değil mi bunun daha geniş bir yorumunu yapabileceğiz” dedi.

2 milyar 288 milyon TL’nin ne kadarının kredi, ne kadarının hibe oluğunun bilinmediğini, daha çok detay gerektiğini kaydeden Özyiğit, “çünkü savunma, alt yapı, reel sektör ve covid-19 önlemleri çerçevesinde mali bütçeye aktarılacak bölümler vardır. Bunların detaylandırılması gerekiyor. Bu protokolde yani bu para karşılığında hükümet ne vaat etti? Yoksa gerçekten Türkiye bunu hiçbir karşılık beklemeden mi verdi? Çünkü geçmiş protokollerde ben bunu veririm ama sizden de reform adı altında şunları yapmanızı isterim diye bir takım istekler vardı. Şimdi böyle bir şey var mı yoksa gerçekten Kıbrıs Türk halkının bu badireden çıkması için Türkiye son derece iyi niyetle bir kaynak mı aktarmıştır?  Bunların detaylarını bilmek gerekir” şeklinde konuştu.

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