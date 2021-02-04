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Özyiğit test kuyruğuna tepki gösterdi

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Özyiğit test kuyruğuna tepki gösterdi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı:

Açık olan sektörler ve ilçeler arası seyahat edecekler için PCR test zorunluluğu getirildi.

Karar alındı ancak, gerekli organizasyon yapıldı mı? Hayır.

Peki PCR merkezleri artırıldı mı? O da Hayır.

Sonuç ortada; sabah sabah ortaya bu görüntüler çıktı.

Vakaları artıracak ortam bizzat yönetenler eliyle hazırlandı.

Sonrasında da aşırı yoğunluk ve talepten dolayı ülke genelinde PCR testlerinin durdurulduğu açıklandı.

Yani bir organizasyon yapmak bu kadar mı zor.

Yazık, hem ülkeye hem de ülke insanına gerçekten çok yazık.

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