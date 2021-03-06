Özyiğit: “Vatandaş Geçim Derdinde, Hükümet Külliye Peşinde”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede yaşanmakta olan ekonomik krizin pandemi nedeniyle özellikle son bir yılda daha da derinleştiğini, toplumun önemli bir kesiminin geçim sıkıntısı yaşadığını, ancak bunlara çare üretmesi gereken UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin halen atamalarla ve yeni saray yapmakla uğraştığını vurguladı.

Binlerce işyerinin kapandığı, on binlerce kişinin işsiz kaldığı, esnafın ciddi sıkıntılar çektiği, 1500 TL için 50 bini aşkın kişinin başvuru yaptığı bir dönemde dahi, yeni Cumhurbaşkanı Sarayı yapmak için 14 Milyon TL ayrılmasının hükümetin önceliğinin toplumun sorunları olmadığının göstergesi olduğunu belirten Özyiğit, “Vatandaş geçim derdinde, hükümet ise Külliye peşinde” dedi.

Pandeminin başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen doğru bir planlama ve destek paketleri hazırlanmadığını, bu konuda hem geçmiş UBP-HP Hükümetinin, hem de şimdiki UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sınıfta kaldığını belirten Özyiğit, geçtiğimiz gün KKTC ile TC arasında imzalanan ve içeriğinden Hükümet ortaklarının bile bir gün sonra haberdar olduğu İktisadı ve Mali İşbirliği Anlaşmasının da özel sektör, turizm, esnaf ve zanaatkarların sorunlarını çözmekten çok uzakta olduğunu kaydetti.

Protokolde öngörülen bazı maddelerin net olmadığını, bazılarının gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini, bazılarının ise ülke gerçek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadığını, dahası Kıbrıs Türkü açısından bazı kabul edilemez maddeler olduğunu kaydeden Özyiğit, çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddelerin tehlikelerine işaret etti. Medya kuruluşlarına yapılacağı belirtilen maddi yardımların ‘uygun görülen’ şekilde yapılacak olmasının haklı olarak ‘havuz medyası ve yandaş medya’ algısını ortaya çıkardığını belirten Özyiğit, ülkenin ve demokrasinin gelişmesi için, yandaş değil özgür medyanın güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Anlaşmada devlet okullarının bakım ve onarımı için toplam 20 milyon TL kaynak ayrılırken, Maarif Vakfı Girne-Ozanköy Eğitim Kampüsü Projesi için 5 milyon TL ayrıldığını belirten Özyiğit, ülkede acil okul ihtiyacı olduğunu, ancak maarif anaokullarına değil devlet okullarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ana dili Türkçe olmayan ülkelerde ağırlıklı olarak Türkçe öğreten Maarif Okulları’nın burada açılmasının anlamlı olmadığını belirten Özyiğit, “Yoksa niyet başka mıdır?” diye sordu.

Özyiğit, Kamu Görevlileri Yasasında nelerin değişeceğinin belli olmadığı gibi, Mart sonu hedefinin gerçekçi olmadığını, üçlü kararnameyle atamalara sınırlama getirilmesi gerekirken, sadece kriter yükseltilmesinden bahsedildiğini, sendikalarla görüşülmeden Sendikalar Yasası’nın güncellenmesinden bahsedildiğini ancak hangi değişikliklere yönelik sözler verildiğinin bilinmediğini, yine (A) ve (B) Öğretmen Uygulamasıyla ilgili öğretmen sendikaları ile görüşmeden değişiklik öngörüldüğünü kaydetti.

Protokolde verileceği belirtilen mali desteğin verilen sözlerin tutulup tutulmadığına göre, yapılacak denetim sonrasında verileceğini kaydeden Özyiğit, bu sözlerin ne olduğunu sordu ve Kıbrıs Türk halkının bunları bilme hakkı olduğunu vurguladı.