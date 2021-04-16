  • BIST 1.409
  • Altın 461,019
  • Dolar 8,0652
  • Euro 9,6643
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Özyiğit:Herkes mahkeme kararına saygı göstermeli

» »
TDP Başkanı Cemal Özyiğit bir Paylaşım yaptı
Özyiğit:Herkes mahkeme kararına saygı göstermeli

Özyiğit'in paylaşımı şu şekilde:

Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarında verilen eğitimin gözetim ve denetim altında yapılması ilkesinde hareket edilmesi kapsamında, Kuran Kurslarıyla ilgili olarak Din İşleri Dairesi’nin yetkili olmadığı kararını üretti.

Herkes bu karara saygı göstermelidir. Hukuk devleti olmak da bunu gerektirir.

Hele ki alınan karara yönelik TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanının yaptığı açıklama hiçbir koşul ve şartta kabul edilemez.

Bu ülkede siyasete dıştan müdahalenin bizleri ne noktaya getirdiği ortadayken, şimdi de yargıya müdahale etmek Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında tamir edilemez yaralar açacak, bunun da hiç kimseye faydası olmayacaktır.

Bilmeyen de varsa artık öğrenmelidir;

Yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir.

Diğer yandan bizler de bu konunun kendi içimizde bir çatışma aracı olarak kullanılmasını isteyenlerin ellerine malzeme vermemeliyiz.

Kıbrıslı Türkler dünya üzerinde laik- demokratik kimliğini nesilden nesile devam ettirerek çağdaş yaşama da adapte olmayı başarabilen örnek toplumlardan biridir.

Bu yapımızı bu yeni koşullarda da devam ettirebilmemizin birinci şartı, bize yakışan şekilde birbirimize hoşgörü ile yaklaşabilmemizden geçer.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner:Pile köyündeki Türk egemenlik hakları hiçbir şekilde sorgulanamaz16 Nisan 2021 Cuma 13:23
  • CTP:Bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz!16 Nisan 2021 Cuma 13:13
  • Hasipoğlu: Erken seçim yasa tasarısını Pazartesi Meclis’e sunacağız16 Nisan 2021 Cuma 13:08
  • Muhalefet, Erken Seçim Tarihi İçin 29 Ağustos’u Öngören Yasa Önerisini Bugün Meclis’e Sunuyor16 Nisan 2021 Cuma 13:08
  • ‘Pandemide Beslenme’ irdelendi16 Nisan 2021 Cuma 12:57
  • Turizm Emekçileri Platformu:Hükümeti elini taşın altına koydu16 Nisan 2021 Cuma 11:54
  • 19 MAYIS TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi16 Nisan 2021 Cuma 11:53
  • Başbakan Saner'den Kuran kursları ile ilgili açıklama16 Nisan 2021 Cuma 11:51
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İftar yemeği dağıttı16 Nisan 2021 Cuma 11:46
  • Lİ-KOOP:Kooperatifleri Kayyumlar Değil Seçilmişler Yönetmelidir...16 Nisan 2021 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti