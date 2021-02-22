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Özyiğit:“Hükümet İstifa Etmeli, En Uygun Zamanda Seçime Gidilmeli”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin biran önce istifa ederek, Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.
Özyiğit:“Hükümet İstifa Etmeli, En Uygun Zamanda Seçime Gidilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin biran önce istifa ederek, Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Müdahaleli bir ortamda istifa eden 3 milletvekilinin meclis desteği sağlayarak kurulan azınlık hükümetinin bu halka verecek bir şeyi olmadığının ilk günden beri ortada olduğunu belirten Özyiğit, “Bu halkın geleceğinden daha fazla çalmayın ve gerekeni yapın” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı konuşmada hükümetin icraatları ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına ‘Artık gerçekten sözün bittiği yerdeyiz” diye başlayan Özyiğit, TDP olarak geçtiğimiz hafta kamuoyuna 54 maddeden oluşan çok geniş kapsamlı bir öneri paketi sunduklarını, söz konusu pakette sağlıkla ilgili önerilerin yanı sıra, ‘yapısal’, ‘ekonomik’, ‘Sosyal Sigorta ve İşgücü’, ‘Kamu Çalışanları’, ‘Bankalar’, ‘Üst Düzey Gelir Grupları’, ‘Servet Vergisi’ başlıkları altında tespit ve önerileri ortaya koyduklarını, bugün de hem paketi detaylandırmak, hem de Anayasa ve Yasalarla Birlikte, Akademik ve Mali Denetim Mekanizmalarını çiğneyen ‘TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği’ Protokolü hakkında konuşmak için hazırlık yaptığını ancak vazgeçtiğini çünkü azınlık hükümetinden bir şey beklemediklerini, bunun çok net ortada olduğunu vurguladı.

Ekonomik örgütlerin ülkede yaşanan sorunları aktarmak için Ankara’ya gideceklerini de belirten Özyiğit, ‘Buradaki hükümet ne işe yarar?’ diye sordu.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin yaşanan onca soruna rağmen, insanlarımız işsiz mi, evlerine ekmek götürebiliyor mu, dar ve sabit gelirliler ne durumdadır, esnafımız ciddi zorluk yaşıyor, bunların hiçbiriyle ilgilenmediğini belirten Özyiğit,” Bunca soruna rağmen Hükümetin derdi halen atamalar. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz, olmamalı” dedi.
Yapılması gereken şeyin UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifa etmesi ve Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği en erken zamanda seçime gidilmesi olduğunu belirten Özyiğit, “Bu toplumun geleceğinden daha fazla çalmayın” dedi.

 

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