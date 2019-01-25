'Özyiğit’in, iş yapmamasını açıklamak mümkün değil'

Açıklama şu şekilde: "Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilen bir eğitim bakanına sahip olmak büyük bir şans olmasına rağmen, göreve geldiği bir yıldan bu yana somut bir adım atmayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit ve ekibinin icraat yapmamasını sorgulamak için buradayız. Muhalefette olduğu dönemde sorunlara doğru yaklaşımlar getiren Sn. Cemal Özyiğit’in, iş yapmamasını açıklamak mümkün değildir. Oysa eğitim dinamik bir süreçtir ve sürekli açılım konmalıdır. Buna göre;

Eğitim Bakanı da katkı koyduğu şura kararları uygulanmaya girmemiştir.

Öğretmenler Yasası ve Milli Eğitim Yasası’ndaki eksiklikler ve yanlışları düzeltmek için hiçbir adım atılmamıştır.

Eğitim programları ve kitaplar ile ilgili yanlış ve eksiklikleri bakanlığa vermemize rağmen kitaplar yine yanlış ve eksiklerle basılarak okullara gönderilmiştir.

Terfi sistemi ile ilgili göstermelik düzenlemeler yapılmış, esasına dokunulmamıştır.

Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası işletilmemiş, 2009 yılından beri bekleyen sekiz tüzük geçirilmemiştir.

Okul öncesi eğitim okulları yaygınlaştırılmamış, yasal yapılanmaya gidilmemiştir.

Özel Eğitim Yasası meclisten geçirilmemiş, yeterli öğretmen istihdamı edilmemiştir.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tekrardan yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemeye gidilmemiş, sürekli eğitim merkezi uygulamaları için hiçbir adım atılmamış yapılacağı söylenen yan dal alan uygulaması yürürlüğe konmamıştır.

Hazırlanan Öğretmen Nakil Tüzüğü Teknik Kurul’dan geçirilmemiş, öğretmenlere yönelik “yan dal alan” sertifika programı başlatılmamıştır.

Din dersleri seçmeli yapılmamış, yobaz faaliyetlerin okullara inmesine göz yumulmuştur.

İlahiyat Koleji diye dayatılan okul, devlet denetimine alınmamış, laik ve bilimsellikten uzak Arap kültürünü dayatan programları kaldırılmamıştır.

Çocukların beceri ve yeteneklerini geliştirici etkinliklerin gün içine yayılan programlarla okullarda aktarılmasına fırsat yaratan açılımlar ortaya konmamıştır.

Anadili Türkçe olmayan öğrencilere yönelik “oryantasyon eğitimi” programları uygulanmamıştır.

Okullarda rehberlik hizmetleri yasal alt yapıya kavuşturularak yaygınlaştırılmamış, ülkede 500 civarında işsiz rehber psikolojik danışman ve 185 özel eğitim öğretmeni dururken Türkiye’den öğretmen getirilmiştir.

Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında düzenlemeye gidilmemiş, partisel memnuniyet anlayışı ile siyasi atama yapma düzeni devam ettirilmiştir.

Okullara cari bütçe ayrılmamış, her okulun kendi maddi kaynağını bulması ile ilgili velilerden para toplamaya dayalı yasa dışı uygulamalara göz yumulmuştur.

Kalabalık sınıflarda eğitim verilmesi uygulaması devam ettirilmiş, şura kararlarına göre sınıf sayılarını düzenleyecek önlemler alınmamıştır.

Okul öncesi eğitimde öğretmen yardımcısı istihdamı yapılmamış, yasadışı devam eden uygulamalara göz yumulmuştur.

Altı TC Elçiliği görevlisinin Eğitim Bakanlığı’nda görev yapması uygulaması devam ettirilmiştir.

Ülkemizde yüzlerce işsiz öğretmen varken, ihtiyaç olmayan alanlarda Türkiye’den öğretmen getirilerek Euro maaş ödenmesine devam edilmiş, kendi gençlerimiz işsiz bırakılmıştır.

Okul güvenliği ile ilgili hiçbir adım atılmamıştır.

Okul kantinleri denetlenmemiş, geçmişte hırsızlıktan yargılananlara bile kantin ihalesi verilmiştir.

Okullara yeterli hademe istihdamı yapılmazken, ihtiyaç olmadığı halde yasalara aykırı şekilde okullara fazladan sekreter istihdamı yapılmıştır.

Okul taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılmasını öngören çalışmalar hayata geçirilmemiştir.

Okulların alt yapıları, teknolojik donanımları ve yeni okul inşaatları planlaması yapılmamıştır.

Girne’de acil ihtiyaç olan yeni okul binaları ile ilgili somut adım atılmamıştır.

Kadın öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Yasası’nda 112 gün olan doğum izinleri için eksik yasal düzenleme ele alınmamıştır.

Sağlık sorunu yaşayan öğretmenleri emekliye ayırıp yeni kadrolar alacak hiçbir önlem alınmamıştır.

Çocuk koruma programları ile ilgili hiçbir önlem alınmamış ve aile eğitimine yönelik faaliyet yapılmamıştır.

Boş olan okul kadrolarının doldurulması için Kamu Hizmeti Komisyonu’na yönelik hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili etkin önlemler alınmadığı için, eğitim planlanamamaktadır.

Kolejlere giriş yöntemi değiştirilmediği için çocukların travma yaşamasına çanak tutulmuş, aileler maddi yük altına sokulmuş ve özel derslerle dershanelere müşteri sağlama uygulaması sürdürülmüştür.

Disiplin suçları ile ilgili yasal çerçevede adımlar atılmamış okullarda kaos yaşanmasına seyirci kalınmıştır."