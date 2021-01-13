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Özyiğit'ten Tatar'a aşı eleştirisi!

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Özyiğit'ten Tatar'a aşı eleştirisi!
Özyiğit'ten Tatar'a aşı eleştirisi!

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'ten Cumhurbaşkanı Tatar'a bugün yaptığı aşılar ile ilgili açıklamasına tepki geldi.

İşte Özyiğit'in açıklaması;

Cumhurbaşkanı Tatar Avrupa Birliği'nden gelecek Covid-19 aşılarının Rum tarafı üzerinden gelmesi durumunda bu aşıları kabul etmeyeceğini söylemiş.

Belli ki Sn. Tatar siyasi ezberinden konuşmuş, yıllarca Kıbrıs Türkünü bir adım ileri götürmeyen hamaseti böylesi önemli bir konuda bile tekrarlama ihtiyacı hissetmiş.

Yine de insan bir durup düşünmez mi; 'ben bu cümleleri halkımın sağlığını ilgilendiren bir konu için sarfediyorum' diye.

Cumhurbaşkanı ağzından çıkanları en azından bir vicdan filtresinden geçirmez mi?

Sn. Tatar belli ki geçirmiyor, ihtiyaç da hissetmiyor.

Bunun bir hak olduğunu bile unutuyor.

Sağlığı politikaya alet edecek kadar kendinden geçiyor.

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