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Pakistanlı kriketçi Hollandalı aşırı sağcı Wilders'in başına ödül koydu

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Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması düzenlemesine yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıkladı.
Pakistanlı kriketçi Hollandalı aşırı sağcı Wilders'in başına ödül koydu

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki kriket oyuncusu, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" dedi.

Bu arada dün Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin de Pakistanlı olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylüyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Wilders'e saldırı girişimi zannıyla gözaltına alınan kişiyle ilgili olarak, "Özgür bir demokrasiye sahibiz, bu tehdit dehşet verici" dedi.

Peşaver'de bir gösteri Peşaver de Wilders'in protesto edildiği gösterilere sahne olmuştu

Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, sonbaharda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışması, Pakistan hükümeti tarafından protesto edilmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini söylemişti.

Rutte, Wilders'in davranışını "provokasyon" olarak değerlendirmiş ancak düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyeceklerini vurgulamıştı.

Pakistanlı zanlı: Peygamberimizle alay ediyorlar

Dün öğleden sonra Lahey'de 26 yaşındaki bir Pakistan vatandaşı, Wilders'a saldırı hazırlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karaçi'de bir gösteri Karaçi'deki Wilders karşıtı bir gösteri

Pakistan'dan geldiği belirlenen zanlı, Facebook hesabından paylaştığı Urduca videoda şunları söyledi:

"Şu an Hollanda'dayım. Karikatür yarışmasının yapılacağı parlamentoya yaklaşık 5 dakika uzaklıktayım. Peygamberimizle alay ediyorlar. Hedefim Wilders. Allah izin verirse başaracağım."

Hollanda polisine göre, tehdit çok ciddi. Pakistanlı zanlının gözaltındaki sorgusu sürüyor. Polis, sürekli olarak savcılık ve Lahey Belediyesi ile istişare içinde olduklarını açıkladı. Zanlının Cuma günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Pakistanlı zanlının Facebook profilinde, İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi öğrencisi olduğu yazılı.

Zanlının bir süre İtalya'da kaldıktan sonra, Almanya, Fransa ve Belçika'yı gezdiği, Pazartesi günü Amsterdam'a geçtiği belirlendi.

PVV lideri Wilders ise, saldırı hazırlığındaki kişinin gözaltına alınmasını sevindirici bulduğunu vurgulayarak, "Bir karikatür yarışması nedeniyle ölüm tehditlerinin yağmur gibi yağması çılgınlık" diye konuştu.

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