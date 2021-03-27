Pandemi Hastanesi'nde entübe hasta sayısı 2 'ye yükseldi

Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 1 hastanın daha dün sabah entübe edildiği öğrenildi.
Yoğun Bakımda tedavi gören 3 hastadan 2'si entübe durumda
ENTÜBE ETMEK, NE DEMEK?
Koroanvirüs tedavisinde, durumu ağırlaşan ve nefes alamayan hastalara uygulanan yönteme, “entübe etmek” deniyor.
Kendi başına nefes alamayan veya solunum yetersizliği yaşayan hastalar, ventilatör adı verilen cihaz (entübasyon cihazı) yardımıyla solunumun devamlılığını sağlıyor.
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