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Para bitti bin 500 TL’leri ödeyemedik

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Çalışma Bakanı Koral Çağman çalışanlara ödenen bin 500 TL'lik kaynağın tükendiğini açıkladı
Para bitti bin 500 TL’leri ödeyemedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman kapalı iş yerlerinde çalışanlara yönelik bin 500 TL’lik maaş desteğiyle ilgili kaynağın tükendiğini açıkladı.

“Bu kaynak bitti,  yeni kaynak yaratmaya çalışıyoruz” diyen  Bakan Çağman,  Aralık ayı ödemesi kaldığını söyledi. Göreve gelmelerinin üzerinden henüz 3 hafta olduğunu belirten Bakan Çağman, “Eylül, ekim, kasım ayındaki ödemeleri yaptık ama aralık ödenemedi. Çünkü 13’üncü maaş ödemeleri vardı. Aralık için de çalışıyoruz” dedi

Bakan Çağman ödemeleri aksatmamak için gerekirse iç borçlanmaya gideceklerini belirtti.

Bin 500 TL'lik ödemeler Yerel işgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında özel sektörde hali hazırda faaliyetleri durma noktasına gelen veya duran işyerlerinde  çalışan işçilerin (  turizm sektöründeki oteller, casinolar, turizim seyahat acenteleri çalışanları, Ercan Havaalanında inşaat sektöründeki hariç işletmelerde çalışan işçiler, taksi ve toplu taşıma sektöründe çalışanlar) maaşlarının ödenebilmesi için veriliyordu.

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