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Paris'te aktivistlerden Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, aktivistler Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını protesto etmek için Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi.
Paris'te aktivistlerden Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, aktivistler Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını protesto etmek için Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı düzenledi.

Çeşitli gruplardan oluşan aktivistler, Sainte-Trinite semtindeki Rus Ortodoks Katedrali yanındaki Kültür Merkezi'nin önüne gelerek camlarına yazılar yazdı, yumurta fırlattı.

Fransız basını yumurtalı saldırıyı düzenleyen kişiler arasında SOS Racisme üyeleri ile Ukraynalı ve Gürcülerin olduğunu yazdı.

Fransız serbest gazeteci Clement Lanot'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de aktivist olduğu belirtilen gruptan bir kişi kırmızı spreyle merkezin camlarına İngilizce "Putin'i Durdurun" (Stop Putin) yazdığı, diğer göstericilerin de ellerindeki yumurtaları binaya fırlattığı görüldü.

 

 

Paris'te aktivistlerden Rus Kültür Merkezi'ne yumurtalı saldırı

 

Gruba herhangi bir müdahalenin olmaması ise dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası Rus Ortodoks Katedrali'ne de daha önce iki kez benzer saldırılar düzenlenerek, duvarlarına hakaret içeren ifadeler yazılmıştı.

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