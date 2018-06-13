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Partilerin oy oranları ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?

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Partilerin oy oranları ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?
Partilerin oy oranları ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?

Mediar'ın anketine göre, Meral Akşener Selahattin Demirtaş'ın gerisine düştü... Ankete göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 26'sı cumhurbaşkanlığı seçiminde Ak;ener'e oy vermeyeceğini söyledi... Anket sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy alıyor?.. İşte sonuçlar...

Mediar Araştırma Şirketi, 8-11 Haziran tarihlerinde 27 ilde 2 bin 401 kişiyle görüşülerek yapılan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu sağlayamadığı sonucuna ulaşan anket sonucuna göre seçim sonuçları şöyle şekillendi:

Cumhur İttifakı (%47.68)... Millet İttifakı (%39.42)... HDP (%12.14)...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 47,96 oranında oy alacağı tahmin edilirken CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranıysa yüzde 29,88 seviyesinde bulunuyor. Selahattin Demirtaş ise, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den daha fazla oy alıyor. Demirtaş yüzde 10.18 oy alırken Akşener, 9.15'te kalıyor... Milletvekili seçiminde İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 26'sı ise ilk turda Meral Akşener'e oy vermeyi düşünmüyor...

Mediar'ın anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 47,96 oranında oy alacağı tahmin edilirken CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranıysa yüzde 29,88 seviyesinde bulunuyor. Selahattin Demirtaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den daha fazla oy alıyor. Demirtaş yüzde 10.18 oy alırken Akşener, 9.15'te kalıyor...Temel Karamollaoğlu ise yüzde 2'nin üzerinde çıkıyor...

AKŞENER VE İYİ PARTİ'NİN OYLARI DÜŞÜYOR...

Mediar Araştırma’nın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: “24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin yaklaşık iki hafta öncesinde, seçmenlerin kararsızlık eğiliminin düşmekte olduğu ve iddialı kuvvetler etrafında toparlandığı gözlenmektedir. Ak Parti, CHP, HDP ve MHP oy oranlarını önceki araştırmalara göre çeşitli oranlarda yükseltmiştir. İstisnai durum İyi Parti’nin ve bu partinin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener’in oylarında gözlenen düşmedir. İyi Parti oylarındaki gerilemenin; iktidar bloku tarafından görmezden gelmeye dayalı bir yok sayma sonucunda sağ seçmen gündeminin dışında kalması, CHP’nin İnce’nin adaylığı ile başlayan hareketliliğinin etkisi ve medyada iddiası ile orantılı bir alan bulamayışının sonucu olduğu düşünülmektedir.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ak Parti seçmenlerinin %96.65’inden, MHP seçmenlerinin ise %69.11’inden oy almaktadır.

Muharrem İnce ise CHP seçmenlerinin %89.88’inden, HDP seçmenlerinin %15.53’ünden, İyi Parti seçmenlerinin %19.93’ünden destek bulmaktadır.

 

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