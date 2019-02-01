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Paşaköy’deki kilisenin konzervasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak

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Paşaköy’de bulunan tarihi Panaya Kilisesi’nde yapılan konzervasyon çalışmalarının, yılın ikinci yarısı içerisinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
Paşaköy’deki kilisenin konzervasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak

Paşaköy’de bulunan tarihi Panaya Kilisesi’nde yapılan konzervasyon çalışmalarının, yılın ikinci yarısı içerisinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Açıklamanın, Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu tarafından yapıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Hacıdimitriu’nun son günlerde aşırı yağışlardan dolayı oluşan su baskınları nedeniyle, ilerde de benzer bir durumla karşılaşmamak için uluslararası uzmanlardan destek alınacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Hacıdimitriu, “Ayios Sergios Vakhu” ve “Ayios Artemonas” kiliselerindeki çalışmaların da devam ettiğini ve Lefkoşa’daki Venedik Surları’nda da çalışmalar başlatılacağını söyledi.

Hacıdimitriu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, komitenin Çarşamba günü Paşaköy’e ziyarette bulunduğunu ve ziyaretin, Paşaköy kökenli Rumları çalışmalarla ilgili bilgilendirme programı kapsamında yapıldığını belirtti.

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