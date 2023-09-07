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Pazar gününden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Pazar gününden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı, 36-39 santigrat derece dolaylarında seyredecek, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Pazar gününden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri sıcak ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava, bugün ve yarın açık ve az bulutlu; cumartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Hava, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yağışlı havanın salı ve çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinin açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 36-39 ºC, sahillerde ise 32-35 ºC, dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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