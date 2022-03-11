Pazartesi Günü Ülkede Tüm Toplu Taşımacılık Durabilir

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’în sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanan Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt fiyatlarındaki zamlar nedeni ile ülkede toplu taşımacılığın durma noktasına geldiğini açıkladı.

Topaloğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yurt dışı ziyaretinde olması nedeni ile bugün saat 15:00’de Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüşeceğini açıklarken, “hükümet sorunlarımıza çözüm bulmazsa, Pazartesi günü öğrenci taşımacılığı da dahil tüm toplu taşımacılık durabilir” açıklamasında bulundu.

“HÜKÜMET, ÜLKEYE AKARYAKIT MALİYETİNİN NE OLDUĞUNU AÇIKLASIN”

Dün akşam itibari ile akaryakıta gelen zamla mazotun litresinin bugün 21.07 TL’den satışa sunulmasının tüm halkı da toplu taşımacılık yapanları da daha da zora soktuğunu belirten Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğulları, “bu şartlarda bizden kimse toplu taşımacılık yapmayı beklemesin” dedi.

“Bu girdilerle toplu taşımacılık bitti” diyen Topaloğlu, ülkede 2 rafineri var. Her 15’de bir, her hafta akaryakıta zam gelir. Petrollere yığılırız, petroller kapatır. Bunu kim kontrol edecek? Hepimiz merak ediyoruz hükümet çıksın ve açıklasın bu ülkeye akaryakıt maliyeti nedir?” dedi.

“Bu ülkede toplu taşımacılık vardır. Evet vardır ama yaptırmıyorlar, bitirmek isterler” diyen Topaloğlu, “hükümetin politikası budur toplu taşımacılığı bitirmek ister” şeklinde konuştu.

TOPAOĞLU: ANLATILAN MASALLARDAN USANDIK, CİDDİ POLİTİKA İSTİYORUZ

Küçük bir ada ülkesinde tüm halkın ekonomik zorluklarla ayakta durmaya çalıştığını belirten Topaloğlu, “Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Bir haftada 6 TL litre başına zam geldi. Bu çalışmayın, çalıştırmayın demektir. Bizim ülkemizde sistemsizlik sistem oldu” dedi.

“Devletin bu ücretleri sübvanse etmesi lazım. Biz zam için de uğraşmıyoruz. Ama akaryakıta yapılan her zam ciddi bir külfete yol açar. Bu arabaların giderleri var yanımızda çalışanımız vardır. Kredili yakıt da almıyoruz” diyen Topaloğlu, “artık biz anlatılan masallardan usandık. Biz artık hükümetten ciddi politika istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ GEREĞİNİ YAPACAĞIZ, BUNUN DA SORUMLUSU HÜKÜMET EDENLER OLACAK”

Seçimlerden bu yana değişen hiçbir şey olmadığını belirten Topaloğlu, “güçlünün yanında olma sistemi devam ediyor. Halk ekonomik zorluklar içinde. Biz toplu taşımacılar olarak boyun eğmeyeceğiz. Biz gereğini yapacağız, bunun da sorumlusu hükümet edenler olacak” dedi.

“Bu bizim ekmek davamızdır” diyen Topaloğlu, “Herkes kendi kurallarına göre çalışır bu ülkede. Bu kadar zamandır bedel ödedik zaten usandık, son bir bedel ödememiz gerekirse de onu da ödeyeceğiz çözüm üretilmezse taşımacılık duracak. Şehirler arası taşımacılık da öğrenci taşımacılığı da güzergah taşımacılığı da hepsi duracak” açıklamalarında bulundu.