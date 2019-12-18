  • BIST 110.575
  • Altın 281,216
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Pelosi: Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit

» »
Görevden azil oylaması öncesinde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump’ı ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak nitelendirdi ve azil soruşturması konusunda Trump’ın başka seçenek bırakmadığını söyledi.
Pelosi: Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit

ABD Temsilciler Meclisi'nde görevini suistimal etmek ve Kongre’de soruşturmayı engellemeye çalışmakla suçlanan Başkan Donald Trump’ın görevinden azledilmesi konusunda yapılacak oylama öncesindeki oturum başladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, oturumun açılışında yaptığı konuşmada Başkan Trump’ı ABD ve ülkenin demokrasisi açısından bir tehdit olarak nitelendirdi. "Büyük bir üzüntü" ile oturumu açtığını belirten Pelosi, ancak "Eğer şimdi harekete geçmezsek, görevimizi ihmal etmiş oluruz" dedi. Başkan Trump’ın "sorumsuzca eylemlerinin" azil sürecini başlatmaya neden olduğunu belirten Demokrat siyasetçi, "Bize başka bir seçenek bırakmadı" ifadesini kullandı. Pelosi sözlerini "Başkan’ın ulusal güvenliğimiz, seçimlerimizin bütünlüğü, demokrasimizin temeli açısından tehdit oluşturduğu bir gerçek” şeklinde sürdürdü. Trump’ın kişisel çıkarı için görevini suistimal ettiğini belirten Pelosi, Kongre’nin soruşturma başlatmasını engellemeye çalıştığını da söyledi. Pelosi, Başkan Trump’ın "yasaların üstünde duruyormuş gibi davrandığını” sözlerine ekledi.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçiler ise azil sürecini eleştiriyor. Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı Doug Collins, bu azil sürecinin "varsayımlara” dayandığını söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi, azil sürecinin "adil” olmadığını ve "gerçeği” yansıtmadığını savundu.

Trump'a yönelik suçlamalar

Trump'a yönelik suçlamaların odağında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz tarihinde yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor. Trump'ın, Ukrayna’ya askeri yardım karşılığında 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması için Selenski'ye baskı yaptığı iddia ediliyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat görevlisinin şikayeti üzerine telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkmış, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 24 Eylül'de Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatıldığını duyurmuştu.

Görevden azli beklenmiyor

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump’ın görevden azlinin kabul edilmesi bekleniyor.  Ancak Trump hakkında nihai karar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da alınacak. Azil süreci kapsamında Senato bir mahkeme işlevi görecek.  Ocak ayında başlayacak olan davada yüksek yargıç John Roberts mahkeme başkanlığını üstlenecek. Senatörlerin jüri ve Temsilciler Meclisi'nden üyelerin davacı işlevi göreceği davada, Trump’ın avukatları savunma yapacak. ABD Kongresi’nin üst  kanadı olan Senato'da Trump’ın görevden azledilmesi için üyelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bunun için Demokratların yanı sıra en az 20 Cumhuriyetçi üyenin daha Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanması şart. Ancak Cumhuriyetçiler Başkan Trump’a destek verdiği için bu mümkün görünmüyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'ndeki oylama öncesinde Fox News kanalına  yaptığı açıklamada "Başkanın görevinden azledilmesinin imkanının bulunmadığını" vurguladı.

Buna rağmen, hakkında başlatılan azil soruşturması Trump’ın başkanlığına büyük leke düşürdü. Trump, ABD tarihinde hakkında azil soruşturması başlatılan üçüncü başkan oldu. Hükümet üyelerinin belirlenmesinde Kongre'yi dikkate almadığı gerekçesiyle 1868 yılında Andrew Johnson'un, stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisini gizlemeye çalıştığı gerekçesiyle 1998 yılında da Bill Clinton’ın görevinden azledilmesi istenmiş, ancak her iki azil talebi de Senato’da kabul edilmemişti.  Watergate skandalı nedeniyle 1974 yılında Richard Nixon hakkında da azil soruşturması gündeme gelmiş ancak görevinden istifa etmesi nedeniyle buna gerek kalmamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe17 Aralık 2019 Salı 10:53
  • Obama, "Eğer kadınlar dünyadaki her bir ülkeyi yönetiyor olsaydı, yaşam standardında genel bir iyileşme görülürdü" dedi.16 Aralık 2019 Pazartesi 16:54
  • Bolivya’nın ‘kendine’ başkanı Áñez, Morales hakkında tutuklama kararı çıkarma peşinde16 Aralık 2019 Pazartesi 16:11
  • 'Meteor yağmurlarının kralı' hafta sonu gözlenebilecek13 Aralık 2019 Cuma 21:21
  • Binlerce 'penis balığı kıyıya vurdu13 Aralık 2019 Cuma 18:55
  • ABD Senatosu 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti13 Aralık 2019 Cuma 11:19
  • ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yaptırım tasarısı kabul edildi11 Aralık 2019 Çarşamba 20:18
  • S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın10 Aralık 2019 Salı 10:06
  • Washington Post, ABD'nin Afganistan savaşıyla ilgili gizlediği bilgileri sızdırdı09 Aralık 2019 Pazartesi 20:24
  • McDonald's sözcüsü vejetaryen hamburgerlerinin vejetaryen olmadığını açıkladı06 Aralık 2019 Cuma 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti