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Pence'ten Kuzey Kore'ye: Trump'la oynamayın

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump ve Kim Jong Un arasında Singapur'da gerçekleşecek görüşme öncesi Kuzey Kore liderine kendilerini kandırmaya kalkışmama çağrısında bulundu
Pence'ten Kuzey Kore'ye: Trump'la oynamayın

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek görüşme öncesi "ABD Başkanı'nı oyuna getirmeme" uyarısında bulundu.

ABD'den yayın yapan Fox News kanalına konuşan Pence, "Kim Jong Un'un Trump'ı oyuna getirebileceğini düşünmesi büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Pyongyang'ın nükleer silah programından vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırım rejiminin esnetilebileceğinin sinyalini verirken, Singapur'da gerçekleşecek liderler toplantısında bu konuda adımlar atmayı umuyor.

Ancak Pence aynı söyleşide, Kuzey Kore'nin ABD'nin "tamamıyla nükleerden arındırma" ısrarı karşısında liderler zirvesinden vazgeçme işaretleri vermesi üzerine Pyongyang yönetimini, ABD'nin arkasında duramayacağı imtiyazlar koparmaya çalışmaması konusunda uyardı.

Pence, "Kuzey Kore rejimine nükleer programlarını sonlandırma karşılığında imtiyaz teklifinde bulunduk" şeklinde konuşurken, geçmişte Clinton ve Bush yönetimlerinin Pyongyang'ın oyununa geldiğini söyleyerek, Trump'ın aynı oyuna gelmeyeceğinin altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı, Trump'ın "Görüşmeden çekilmesi ihtimal dâhilinde mi?" sorusu üzerine de "şüphesiz" yanıtını verdi. Ancak her iki taraf da şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmesi konusundaki kararlılığını koruyor.

Trump'ın planları

İsimlerinin saklı kalması koşuluyla ABD merkezli Associated Press haber ajansına konuşan üç Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore ile masaya otururken net bir planının olmadığını savundu.

ABD Başkanı'nın daha çok zirvenin "gösteri" tarafında olduğunu iddia eden Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili ayrıntılara ve toplantıda gündeme gelecek maddelere dair yeterince bilgisi olmadığını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin "tamamıyla nükleerden arındırma" talebi karşısında görüşmeden vazgeçme tehdidine karşı ise Trump geçtiğimiz hafta "Pyongyang'ı koruyacak" bir takım adımlar atabileceğini belirtmiş, eğer bu çağrısına uymazsa da Kim'in "rejiminin devrilebileceğini ve hatta ölüm ile karşılaşabileceğini" söylemişti.

Trump Moon ile görüşecek

Singapur'daki tarihi zirveye üç hafta kala Trump bugün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmede Singapur zirvesinin ayrıntılarının netleştirilmesi ve Pyongyang'ın geçen hafta zirveden çekilebileceğini belirtmesi karşısında atılabilecek karşı adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Güney Kore yönetimi Pyongyang ile Washington'ın masaya oturması için büyük çaba göstermiş ve Moon ile Kim Nisan ayında Kuzey ve Güney sınırında tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti.

Ancak Reuters haber ajansına isimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, önceden kendilerine aktarılanın aksine, Kim'in nükleer silahlarından vazgeçme konusunda isteksiz ve Moon'un Kuzey Kore'nin planlarını fazla iyi niyetli değerlendirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

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