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Pile'deki sarp ve araba hırsızlığı Rum basınında

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Pile-Beyarmudu arasında üsler bölgesinde dün meydana gelen araba hırsızlığı ve darp olayıyla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Pile'deki sarp ve araba hırsızlığı Rum basınında

Pile-Beyarmudu arasında üsler bölgesinde dün meydana gelen araba hırsızlığı ve darp olayıyla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Politis gazetesi “Mağdur 24 Yaşında… Arabasını da Çaldılar!” başlığıyla aktardığı haberinde, 24 yaşındaki Rum’un arabasını internetten tanıştığı bir Kıbrıslı Türk’e satmak için Pile’ye geldiğini ve söz konusu Kıbrıslı Türk’le beraberindeki iki kişi tarafından ciddi şekilde darp edildiğini, arabasının da bu kişiler tarafından çalındığını yazdı.

Haber, Alithia gazetesinde “Dövdüler ve Arabasını Çaldılar”, Haravgi gazetesinde ise “Satın Almak İçin Gittiler, Çaldılar” başlığıyla yansıtıldı.

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