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SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Pilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 19  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854   

Toplam Vaka Sayısı: 1735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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