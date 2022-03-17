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Pilli: E-Sağlık Projesi Sağlıkta Önemli Bir Reform Teşkil Ediyor

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Pilli: E-Sağlık Projesi Sağlıkta Önemli Bir Reform Teşkil Ediyor
Pilli: E-Sağlık Projesi Sağlıkta Önemli Bir Reform Teşkil Ediyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, e-devlet kapsamında başlatılan e-sağlık projesinde gelinen son durumla ilgili bilgi almak üzere Türksat yetkilileri ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Türksat ekibinin yer aldığı toplantıda Bakan Pilli’ye e-sağlık projesi kapsamında Türksat tarafından bugüne kadar gelinen aşama ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda bilgiler sunuldu. Toplantıda aynı zamanda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakan Pilli, 15 ay içerisinde 17 modüllü tüm sistemin tamamlanmasının hedeflendiğini, bu sistemle kişilerin tek bir tuşla aldığı sağlık hizmeti ve takibini yapabileceğini, yasal zeminin oluşması ardından sağlık sunucuları arasında bir iletişim ağı oluşturulacağını, e-eczane kapsamında ise ilaçlara kolay erişim sağlanabileceğini kaydetti.

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Hayata geçecek olan sistemin sağlıkta önemli bir reform teşkil ettiğini belirten Bakan Pilli, e-sağlık sistem ile halkın daha verimli ve daha hızlı bir sağlık hizmeti alabileceğini söyledi.

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