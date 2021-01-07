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Pilli, “Mart ayında kapandık, mart ayında açılacağız''

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Pilli, “Mart ayında kapandık, mart ayında açılacağız''
Pilli, “Mart ayında kapandık, mart ayında açılacağız''

Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuşmanın kolay, yapmanın ise zor olduğunu söyledi.

COVID 19’un yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgınla ilgili rakamları paylaşan Bakan Pilli, salgının dünya ülkelerini etkilediğini dile getirerek imkanlar çerçevesinde halkı korumaya çalıştıklarını belirtti.

Pilli, imkansızlıklar içinde salgını bu seviyeye getirdiklerini, bundan sonrası için de üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Salgına yönelik hazırlıkların yeterli olmadığı görüşüne katılmadığını belirten Pilli, “İlk günlerden nasıldık, nereden nereye geldik” dedi.

Pilli, bugün gelinen noktada, laboratuvarlar kurulduğunu, yatak kapasitenin ve test sayısının, sağlık çalışanlarının artırıldığını anlattı

Salgını erken bitirmenin elinde olmadığını ancak öngörüsünün nisanda salgının kontrol altına alınması olduğunu söyleyen Pilli, mutasyonun iyi yönde olduğuna inandığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nde 27 Aralık’ta aşılanmanın başladığını söyleyen Pilli, “Biz aşıda geç kalmadık” diye konuştu.

“AŞIDA YOL HARİTASI NET… TEK SORUN GELECEĞİ TARİH”

Yol haritasının net olduğunu, 9 merkezde aşıların yapılacağını belirten Pilli, üç tipte aşının geleceğini, saklama koşullarını mevcut olduğunu kaydetti.

Aşılarla ilgili tek sorunun geleceği tarih olduğunu belirten Pilli, aşıların anavatan Türkiye’den hibe olarak geleceğini, Türkiye’nin çeşitli aşı fabrikalarıyla anlaşması bulunduğunu söyledi.

Pilli, Türkiye’de aşının denetlenmesi ardından 15 Ocak’ta aşıların ülkeye geleceğini, bu tarihin değişebileceğini, ilk başta sağlık çalışanlarına ve kronik vakalar ile huzurevi sakinlerine yapılacağını belirtti.

“AYAK SÜRÜYORLAR”

Avrupa Birliği üzerinden gelecek aşılarla ilgili son aşamalara gelindiğini, AB’nin istediği tüm bilgilerin verildiğini söyleyen Pilli, komitenin salı günü toplandığını, ancak aşının geleceği tarih ve miktarla ilgili bilginin verilmediğini belirtti. Pilli, “Ayak sürüyorlar.” dedi.

Dışarıdan gayriresmî olarak iki ülke ile iletişime geçtiklerini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu söyleyen Pilli, ancak ülkeler üzerinden aşıyı alabileceklerini ifade etti.

Pilli, aşılamanın Türkiye ile eşzamanlı olarak başlayacağını belirtti.

Hastanelerde yaşanan bulaşa değinen Pilli, dünyada da bunun yaşandığını ancak hastanedeki durumun diğer ülkelere göre az olduğunu söyledi.

Pilli, pandemi hastanesinin tamamlandığını, personelinin ayarlandığını, doktor takviyesi yapılacağını, nörolojideki Covid-19 ekibinin pandemi hastanesine taşınacağını ifade etti.

Önemli olanın hedef bölgelere giderek, orada test yapmak olduğuna işaret eden Pilli, kitlesel taramanın da yapıldığını söyledi.

Gereken zamanda gerekli tedbirin alınmasının önemine işaret eden Pilli, denetimlerin yetersiz olsa da yapıldığını belirtti.

Ali Pilli, karantinaya girenlere eşit davranılmadığı eleştirisini yanıtlayarak, temaslı takip ekibinin çok iyi çalıştığını, bu konuda çok hassas olduklarını söyleyerek, ancak çok özel durumlarda evde karantinaya izin verildiğini kaydetti.

“HEDEF NİSANDA KONTROL ALTINA ALMAK”

Pilli, “Mart ayında kapandık, mart ayında açılacağız. Hedefimiz nisanda kontrol altına almaktır” dedi.

Pilli, KHK yoluyla sağlık personeli alınamadığından geçici olarak alma yetkisini kullanarak, eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, narenciye işçilerinin merkezi karantinada 10 gün kaldığını daha sonra test yapıldığını, ardından işçi evlerinde de 7 gün konaklama şartı getirdiklerini kaydetti.

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