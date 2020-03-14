  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

» »
Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun
Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Sağlılk Bakanı Ali Pilli, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Pilli mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde kuşkusuz en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız özveri ile topluma hizmet vermeye devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi yaşadığımız talihsiz yangının ardından yine sağlık çalışanlarımızla bu zor süreci atlatmış ve yaralarımızı sarmaya devam etmekteyiz .

Sağlık alanındaki hizmetlerin, aksamadan devam etmesi, sağlık çalışanlarının memnuniyeti ve halkımızın en iyi hizmeti her koşulda alması için Sağlık Bakanlığı olarak yine sağlık çalışanlarından aldığımız destekle gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz .

Bilmenizi isterim ki , toplum sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Sağlık hizmetleri aralıksız olarak devam etmektedir. Sağlığın ayakta kalması için ise en büyük unsur sağlık çalışanlarımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle zaman mefhumu olmaksızın fedakarca insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maraş Avcılık Atıcılık Birliği, Ercan Havaalanı Bölgesine 200 Harnup Fidanı Dikti14 Mart 2020 Cumartesi 12:21
  • Polis Durdurmak İsteyince Uyuşturucuyu Atıp Kaçan Zanlı Tutuklandı14 Mart 2020 Cumartesi 11:40
  • Ortaköy’de Ani Ölüm14 Mart 2020 Cumartesi 11:28
  • Özersay: Bugün Bakanlar Kurulu Toplanacak14 Mart 2020 Cumartesi 11:03
  • Dizdarlı: 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun14 Mart 2020 Cumartesi 10:33
  • Erhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte AşacağızErhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte Aşacağız14 Mart 2020 Cumartesi 10:20
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli: Dün Tetkik Yapılan 5 Turistin Sonuçları Negatif, Yeni Vaka Yok14 Mart 2020 Cumartesi 10:18
  • Başbakan Tatar: Ciddi Kararlar Aldık14 Mart 2020 Cumartesi 10:14
  • Son Dakika: KKTC'ye turistlerin girişleri durduruldu14 Mart 2020 Cumartesi 02:06
  • #CORONA İşte 7 maddelik Bakanlar Kurulu kararları14 Mart 2020 Cumartesi 01:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti