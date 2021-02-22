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Pilli: Üstel'e görevinde yardımcı olacağım

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Sağlık Bakanı görevini Dt. Ünal Üstel’e devreden Dr. Ali Pilli basına açıklama yaptı.
Pilli: Üstel'e görevinde yardımcı olacağım

Sağlık Bakanı görevini Dt. Ünal Üstel’e devreden Dr. Ali Pilli basına açıklama yaptı.

Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı görevini devrettiği Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağını söyleyerek önemli olanın halkın sağlığı olduğunu belirtti.

Ali Pilli şöyle konuştu:

Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etti.

Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim.

Görevler gelip geçicidir. Önemli olan güzel bir eser bırakmaktır. Bu zor süreçte güzel bir eser bıraktığıma inanıyorum.

Görevim süresince görev yaptığım ekibime teşekkür ederim. Bu dönemde yapıcı eleştiriler yapan görüş ve önerilerde bulunan muhalefete de teşekkür ediyorum.

Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum.

Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim.

Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Şu an için doktorluğa geri dönme durumum yok.

Milletvekili olarak halka hizmet vereceğim.

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