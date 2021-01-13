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Pilli:13'ü yerel 19 vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:13'ü yerel 19 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

13 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2040        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 13    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 358. 873     

Toplam Vaka Sayısı: 1829

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1575  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 198

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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