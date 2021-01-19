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SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Pilli:18'i yerel 23 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662   olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:18'i yerel 23 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662   olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 18  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972

Toplam Vaka Sayısı: 1944

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

 
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