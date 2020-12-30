  • BIST 1.480
  • Altın 448,604
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Pilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

» »
Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

30 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2678

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 328.394

Toplam Vaka Sayısı: 1555

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1332

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 173

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu:Okullar yarın tatil değil30 Aralık 2020 Çarşamba 18:55
  • Başbakan Saner, Halkı Alınan Kararlara Uymaya Çağırdı30 Aralık 2020 Çarşamba 18:30
  • Arıklı Belediyeler Birliği Ile Biraraya Geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 18:22
  • Erhürman: Türkiye'den taahhüt edilenden az para geldi.Maliye faizle borçlandı.30 Aralık 2020 Çarşamba 18:20
  • Ülkede izinsin bulunan kasti hasar zanlısı mahkemede!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:54
  • KAMUSEN’den Yeni Yıl Mesajı30 Aralık 2020 Çarşamba 17:37
  • KTTO Yeni Yıl Mesajı Yayımladı30 Aralık 2020 Çarşamba 17:36
  • Ergün Olgun, Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:33
  • Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
  • TÜK çalışanları ödeniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti