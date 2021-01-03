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SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Pilli:Bir günde 33 yerel vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 33’ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:Bir günde 33 yerel vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 33’ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

3 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1540

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 18

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 333.594

Toplam Vaka Sayısı: 1640

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1398

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 234

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 193

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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