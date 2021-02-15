Pilli:Nisan'a kadar komşuluk ziyaretleri yapılmasın

BRT’de Manşet + Programına canlı yayın konuğu olan Sağlık Bakanı Ali Pilli kurallara uyulursa sektörlerin açılabileceğini söyledi

Pilli kapanma kararından önce vaka sayılarının 80 civarlarında olduğunu alınmış olan önlemlerden sonra bu vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Pilli “Almış olduğumuz kararlar ve önlemler etkili oldu. Zamanında kararlar alırsak bu virüsü kontrol altına alabiliriz.” dedi

Bakan Pilli “Vakaların artmasıyla kayıplarda artar. Hafta sonu 2 kayıbımız var. Vakalar kontrol altına alındı ancak tedbirler elden bırakılmamalı. Kapanmak istemiyorsa kurallara uyulmalı. Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı denetimleri artıracak. Hafta içi denetim ordusu kuracağız.Bu vakalar kontrol altına alınmış gibi görülüyor ancak herkese düşen görevler vardır. Artık bu işin şakası yoktur. Biz Bakanlık olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Bireysel görevler çok önemlidir. Bunları yaparsak daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Bir kez daha kapanmaya tahammül kalmamıştır.”ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sosyal mesafe, maske ve hijyene uyulmalıdır. İki maske ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Kurallara uyarsak sektörleri açabiliriz. Aşılamayla Nisan’da hayatı normale döndürebiliriz. Aile ziyaretleri yapılmasın yapılmak zorunda kalınırsa kurallara uyulsun. Nisana kadar komşuluk ziyaretleri yapılmasın. Herkes bu hafta üzerine düşeni yapsın. 22’sinde bir daha kapanmamak olmak üzere açılalım. 15’ine kadar tablo netleşecek demiştim. 7 gün içinde daha da netleşecek. Sağlık ve ekonomi beraber götürülmelidir. Açılmak için çalışıyoruz. Hastanedeki vaka sayısı düştü. Vaka sayılarının artmasıyla B planımız var ama buna geçmeyi arzu etmiyoruz. Sağlık sistemini rahatlatmak ve sistemin tolere edeceği rakama inmek istiyoruz.

Biz Nisan'ın başına kadar aşılamayla rahatlatmak istiyoruz ancak bunun için aşıya ulaşmak gereklidir.Dünyada aşıya ulaşmada büyük bir sıkıntı var. Biz aşı merkezimizi 27'ye çıkardık. Yerel yönetimlerle hem aşı hem PCR konusunda iyi bir diyalog içerisindeyiz.