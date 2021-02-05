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Pilli:''Vatandaş kendi kendini korusun''

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de bugün saat 20.00’den itibaren tam kapanmaya bağlı olarak 5 gün içeresinde  vaka sayısının yükselmesinin durdurulmasının hedeflendiğini söyledi.
Pilli:''Vatandaş kendi kendini korusun''

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de bugün saat 20.00’den itibaren tam kapanmaya bağlı olarak 5 gün içeresinde  vaka sayısının yükselmesinin durdurulmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Pilli, katıldığı televizyon programında  gündemdeki  son gelişmeler hakkında  bilgi  verdi.

Pilli'nin açıklamasından önemli noktalar şu şekilde:

İki yıldır sosyal mesafe maske diye söylüyoruz vatandaşa anlatamıyoruz.

Sıraya girilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi tedbirleri aldı çizgileri çizdi ancak vatandaş PCR kuyruğunda kurallara uymadı.

Vatandaş kendi kendini korusun kurallara uysun mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın. Bu savaşın üstesinden herkesin mücadelesiyle galip gelebiliriz.

Ön cephede çalışanlar mücadele verirken geride duranlar da yardımcı olmalı.

Test yapma oranımız tamamdır. Vaka ve temaslı sayısına oranla test yapılmalı.

“3 PCR aleti daha devreye girecek. 2’si Mağusa’ya 1’de Lefkoşa’ya verildi. Hedefimiz bugün 5 bin civarında test yapmaktır. Test kitlerinde sıkıntımız yoktur. Vatandaşlar çalışmalarımızdan rahat olsun. Herkes üzerine düşeni yaparsa, atlatacağız. Bakanlığa geldikten sonra test merkezlerini aradım. Test merkezlerinde düne göre kalabalık yok. Pozitif otellerde ve karantina otellerinde de rastgele test yapıyoruz.”

Test merkezlerinde dünkü kalabalık yok. Bu merkezlerde ve karantina otellerinde de tarama yapıyoruz.

İstediğin kadar test yap ancak önlem almadıktan sonra anlamı yoktur. Güney Kıbrıs’ta çok test yapıyordu ancak kapanmaya gidince vakaların sayısı azaldı.

Test kapasitesi yeterlidir. Temas kesilirse bulaş durur, kesilmezse vaka sayısı katlanarak artar.

İlaçlarımız da yeterlidir. Türkiye bize dün 3 bin hasta için antiviral ilaç gönderdi. Elimizde 4 bin ilaç var. Tedavi önemlidir ancak salgında teması kesmek gerekir.

“ Şu anda A planındayız, zorlanırsak B planına geçeriz”

“Biz, teşhisi doğru yapmak zorundayız. Koruyucu hekimliği uygularsak, savaşı kazanırız. Vakaların tırmanışa geçmesi ile sağlık alt yapımızı çökertmek istemiyoruz. Hastane sıkıntıya girmiştir. Ama tedavi olması gereken hastalarımızı hastanede tutuyoruz. Bizim A, B,C planımız vardır. Şu anda A planındayız. Zorlanırsak, B planına geçeceğiz hazırlığını yaptık.”

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