  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Pilli:Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım

» »
Eski Sağlık Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklama yaptı.
Pilli:Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım

Eski Sağlık Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Pilli, Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak olan kararların halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. Pilli “Pandemi de bir yıllık mücadelenin heba edilmemesi için doğru kararlar alınmalıdır. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım” dedi.

Ali Pilli  “Sağlık Bakanı olarak görevimden ayrılmış olsam da unutulmamalıdır ki ekibim ve ben bir yıldır mücadelenin takipçisi ve bir parçasıydık.  Bundan sonra da milletvekili olarak halkın sağlığını riske atacak her adımın karşısında mücadele edeceğim” diye konuştu.

“Gözüm ve kulağım sağlık alanındaki gelişmelerde olmakla birlikte her konunun yakından takipçisiyim” sözlerini kullanan Ali Pilli, kendisi, ekibi ve sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgını mücadelesinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bu süreçte  sağlık emekçilerinin de yanında olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RES-BİR'den eylem uyarısı27 Şubat 2021 Cumartesi 16:49
  • Özgürgün Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu27 Şubat 2021 Cumartesi 16:26
  • 5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!27 Şubat 2021 Cumartesi 16:15
  • Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklu daha27 Şubat 2021 Cumartesi 16:09
  • Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması27 Şubat 2021 Cumartesi 15:51
  • Erhürman:Kaos sizden değil toplumdan kaynaklanıyormuş gibi yapın ve sorumluluğunuzu unutturmaya çalışın!''27 Şubat 2021 Cumartesi 14:40
  • Mehmet Eziç'ten tepki!27 Şubat 2021 Cumartesi 14:13
  • Salamis Harabeleri’ne Ait Mermer Parçasının Satışı “Ebay” Platformundan Kaldırıldı27 Şubat 2021 Cumartesi 13:51
  • Başbakan Ersan Saner, Belediyeler Birliği heyetiyle bir araya gelecek27 Şubat 2021 Cumartesi 12:24
  • Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı27 Şubat 2021 Cumartesi 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti