Pilli:Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım

Eski Sağlık Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Pilli, Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak olan kararların halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. Pilli “Pandemi de bir yıllık mücadelenin heba edilmemesi için doğru kararlar alınmalıdır. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım” dedi.

Ali Pilli “Sağlık Bakanı olarak görevimden ayrılmış olsam da unutulmamalıdır ki ekibim ve ben bir yıldır mücadelenin takipçisi ve bir parçasıydık. Bundan sonra da milletvekili olarak halkın sağlığını riske atacak her adımın karşısında mücadele edeceğim” diye konuştu.

“Gözüm ve kulağım sağlık alanındaki gelişmelerde olmakla birlikte her konunun yakından takipçisiyim” sözlerini kullanan Ali Pilli, kendisi, ekibi ve sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgını mücadelesinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bu süreçte sağlık emekçilerinin de yanında olduğunu vurguladı.