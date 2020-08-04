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Pınar Gültekin'in katili Avcı, savcının sorusuna cevap veremedi

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Pınar Gültekin'in katili Avcı, savcının sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in katili Avcı, savcının sorusuna cevap veremedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, ifadesinde Pınar'ın kendisine mesaj göndererek şantaj yaptığını öne sürdü. Avcı, savcının 'Mesajlar nerede?' sorusunu, "Siliyordum. Evli olduğum için kaydetmedim" diye yanıtladı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Avcı ifadesinde Pınar'ın kendisine mesaj göndererek tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını iddia etti.

Bunun üzerine savcı kendisine, 'Bu mesajlar nerede?’ diye sordu. Mesajları gösteremeyen Avcı, "Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım. Evli olduğum için kaydetmedim" dedi.

Avcı, tehdit ve şantaj iddiasına dair herhangi bir somut delil gösteremedi.

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