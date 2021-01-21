  • BIST 1.577
  • Altın 445,068
  • Dolar 7,4066
  • Euro 8,9961
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Piyangolar Birimi'nden Yolsuzluk iddialarına flaş yanıt

» »
Piyangolar Birimi'nden Yolsuzluk iddialarına geldi
Piyangolar Birimi'nden Yolsuzluk iddialarına flaş yanıt

Piyangolar Birimi'nden  Yapılan açıklama şu şekilde:

 

Tüm halkımızın bildiği üzere, satışı Aralık 2019’dan beri yapılmakta olan tombala şans oyunu vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılanmaktadır.

Tombala ile ilgili 15 Ocak 2021 tarihine kadar dairemize hiçbir şikayet gelmemiştir. Bir vatandaşımızın  tombala ile ilgili Ombudsmana yaptığı şikayet ve akabinde bize 15.01.2021 tarihinde gelen yazı ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tombalaların tümü, gelen yazının hemen ardından piyasadan toplatılmış ve satışı durdurulmuştur.

Araştırma sonucunda; açıkta şeffaf bir örtü ile kaplı olan yerde iki ve üç numaranın aynı olan biletlere ikramiye isabet ettiği tespit edilmiştir. Yapılan tesbitin ardından, Merkezi İhale Komisyonu ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu kararı ile elden teklif alınarak biletleri basan firma ile irtibata geçilmiş ve sorunun kaynağının incelenmesi talep edilmiştir. Tarafımıza gelen bilgiler orjinali ile ingilizce metin olarak gelmiş ve kurumumuzca noter tastiki ile tercüme edilmiştir. Gelen yazıda, yazılıma bağlı olarak sistemin yapmış olduğu bir algoritma çalışması olduğu ve bu hatanın tanzim edileceği belirtilmiştir. Eagle Press firması ile yapılan sözleşmenin beşinci maddesinde hatalı basım ve zararın tazmini ile elimizde kalan ve toplattığımız bütüm tombalaların, herhangi bir hataya mahal verilmeyecek şekilde tekrardan basılacağı ve zararın karşılanacağı taahhüt edilmiştir.  Bahsekonu belgeler; Birim Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından, denetçi pozisyonunda olan Sayıştay Başkanlığına sözlü olarak iletilerek gerekli araştırmanın başlatıldığı bilgisi de verilmiştir.

Günlerdir sosyal medya üzerinden kurumu kötüleyen iddialar;  kurumu, kurum çalışanlarını, kuruma bağlı olarak buradan ekmek parası kazanan bayilerimizi zan altında bırakmıştır. Ayrıca, ikramiyeler çıkmadığı iddia edilerek, hem eğlenmek hem de kazanmak için bu oyunu oynayan ve kurumumuzun taahhüt ettiği iki adet 200 Bin TL de dahil olmak üzere ikramiyelerin yüzde 95’ini kazanan vatandaşlarımızın da zan altında kaldığı suçlamalar hepimizi üzmüştür. Buna bağlı olarak belirtmek isteriz ki; 50 TL’ye (Amorti) kadar olan ikramiyelerin bayiler tarafından nakit ödendiği, 100 TL ve üzeri ikramiyelerin Piyangolar Birimi Merkezi’nden çek karşılığında ödendiği bilinmektedir. Bu ikramiye ödemeleri, kazanan vatandaşın elindeki bilet ve vatandaşın adına bodro düzenlenerek  yapılmaktadır. Bu bodroların arkasına; kazanan vatandaşın kimlik kartı fotokobisi, telefon numarası ve adres bilgileri eklenmektedir. Herhangi bir soruşturmaya tabii tutulduğunda tüm bu bilgileri devletimizin kurumlarıyla paylaşmaya hazırız.

Yürütülen soruşturmanın hassasiyeti ve konunun kurumumuzu daha fazla zedelememesi adına tüm vatandaşlarımızdan, tarafımızdan yargıya intikal eden bu konu ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaktan kaçınmalarını rica eder, saygılarımızı sunarız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te Bütçe Maratonu Başladı21 Ocak 2021 Perşembe 12:44
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yoklama Tarihlerini İki Dönem Şeklinde Yeniden Düzenledi21 Ocak 2021 Perşembe 12:41
  • KHYD Aşılama Programında Kanser Hastalarına Öncelik Verilmesi Çağrısında Bulundu21 Ocak 2021 Perşembe 12:39
  • Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak21 Ocak 2021 Perşembe 12:36
  • Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona doğru21 Ocak 2021 Perşembe 12:18
  • KIB-TEK ve Piyangolar için denetleme kurulu görevlendirildi21 Ocak 2021 Perşembe 12:14
  • 11 Tane kuzu çalındı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:12
  • Arabanın içindeki paraları çaldı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:10
  • 7 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti21 Ocak 2021 Perşembe 12:08
  • 287 adet cinsel güç arttırıcı ile yakalandı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti