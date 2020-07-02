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Plaj ve sahillerde 'trikini' modası:'Her renk bikinime göre maske diktirdim’

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Plaj ve sahillerde 'trikini' modası:'Her renk bikinime göre maske diktirdim’
Plaj ve sahillerde 'trikini' modası:'Her renk bikinime göre maske diktirdim’

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mayo ve bikini dünyası da yenilik içine girdi. 'Trikini' adı verilen yeni bikinilerde aynı renk ve kumaştan bir de maske bulunuyor.

eb7iajsu8aehtc-.jpgMaskeler artık mayo ve bikinilerin renklerinde üretiliyor. Sağlık açısından maske takmanın önemine dikkat çeken kadınlar, trikini modasının her geçen gün büyüyeceğini ve bu yaz sahillerde sıkça görüleceğini düşündüklerini söyledi.

eb7ihflu4aierbc.jpg‘Kendi önlemlerini kendilerinin alması bizleri mutlu ediyor’

Antalya'da işletme sahibi Onur Bilem, "Pandemi ile yaşamaya alışıyoruz. Güzel deneyimler kazanıyoruz. Avrupa'da yaşanan trikini modasını kentte yaşayan Antalyalılar da sahillere taşımaya başladı. Müşterilerimiz kendi mayolarının renklerine uygun maskeler takıyor. Aslında virüs değil modacı edasıyla yaklaşmaları biz işletmecilere de keyif veriyor. Kendi önlemlerini kendilerinin alması bizleri mutlu ediyor. Şık ve güzel oluyorlar" ifadelerini kullandı.

eb7iuqoxgaaqp5k.jpgAntalya'da yaşayan Rus turizmci Olya Jumagylyjova, "Bu akıma ben de uymak istedim. Bikinilerime göre maskeler yaptırttım. 10 bikinim var, hepsinin renginde maskem hazır. Bu şekilde plajda da pandemi önlemlerine uymuş oluyorum" yorumunu yaptı.eb7ixldwkaa50a7-(1).jpg

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