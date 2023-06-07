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Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi, poşet fiyatları 1 TL’ye çıkarıldı

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Plastik poşet yasağı, geçiş için 6 ayın yetersiz olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu 31 Aralık 2024’e ertelendi.
Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi, poşet fiyatları 1 TL’ye çıkarıldı

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, 5 Haziran itibariyle marketlerde satılan poşetlerin fiyatının 1 TL’ye çıkarıldığını kaydetti, ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmeye çağırdı.

 

 

- "2-3 kez daha zamlanacak"

Naylon poşetlerin yasaklanacağı 31 Aralık 2024’e kadar 2-3 kez daha poşetlerin zamlanacağını da anlatan Aktolgalı bu zamların naylon poşet kullanımını caydırmasını umduklarını ifade etti.

Plastik naylonların çevreye olan zararına işaret eden Aktolgalı, vatandaşı plastik kullanımını azaltmaya çağırdı.

-“Ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar edin”

Naylon poşetlerin satışıyla ilgili marketleri sık sık denetlediklerini belirten Aktolgalı, ayrıca vatandaştan ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmelerini istedi.

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