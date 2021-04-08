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Poliklinik hizmetleri durdu!

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı gerekçesiyle bugünden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.
Poliklinik hizmetleri durdu!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı gerekçesiyle bugünden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.

Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamaların devam edeceğini kaydeden TIP-İŞ, hükümetin talepleri ile ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlerinin artarak süreceğini bildirdi.

TIP-İŞ, Pazartesi günü de acil tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması yönünde eylem başlatmıştı.

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