Polis tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının şikayeti işleme alınmadı!

Polis tarafından cinsel saldırıya uğradıktan ve gasp edildikten sonra şikayette bulunmak üzere karakola giden kadının şikayeti, karakolda bulunan polisler ve amir tarafından alınmadı; olayın üstü 'Eve git, dinlen.Unut bunları' denilerek kapatılmak istendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde 15 Ekim 2018 tarihinde, polis otosuna bindirdikleri Özbekistanlı kadına tecavüz ederek, parasını gasp eden polisler ve kadının şikayetini işleme koymayan polisler hakkında iddianame hazırlandı. İddianemeye göre bir polis, ekip otosunda kadına tecavüz etti, diğer polisler ise kadının şikâyetini almadı. Olaya ilişkin 5 polis hakkında dava açıldı. Tecavüzle suçlanan polisin 46 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, 15 Ekim 2018 akşamı, Özbekistanlı I.K. (27) adlı kadının yolcu olarak bulunduğu taksi Yedikule’den geçerken araç, polis Ş.Ş. ve İ.K. tarafından durduruldu. İki polis, kadını taksiden indirip ekip aracına bindirdi. 3-4 saat ekip aracında alıkonulan I.K. sonra Silivrikapı’da surların bulunduğu bölgeye götürüldü. Polis Ş.Ş. araçta I.K.’ya tecavüz edip bin 400 lirasını aldı. Diğer polis İ.K. bu sırada dışarıda bekledi. Polisler sonra genç kadını Yedikule’de araçtan indirip gitti.

KARAKOLDAKİ POLİSLER KADININ ŞİKAYETİNİ ALMADI

Şikâyet için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden kadın, polis Y.S.’ye olayı anlattı. Ancak Y.S. “O zaten it gibi pişman şu an, ben onun cezasını vereceğim. Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen, bu olayları unut takma” diyerek kadının müracaatını almadı.

Kadın ardından komiser E.S.’ye derdini anlatmaya çalıştı. Ancak E.S. de “Ben olayı gerçekleştiren polisin komiseriyim. Ceza olarak onu süreceğim” diyerek müracaatı kaydetmedi.

46 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre olay günü nöbetçi amir olan A.B. de müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için emir vermedi. I.K.’nın gasp edilen bin 400 lirası, burada polisler tarafından kendisine iade edildi. Bir gün sonra merkeze gelen I.K.’nın arkadaşı G.K., kimsenin konudan haberdar olmadığını öğrendi. Bunun üzerine durumu öğrenen diğer polisler, amirlerine haber verdi.

İŞLEM YAPMAYAN POLİSLER SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezi amiri, olayı savcılığa intikal ettirdi. I.K., polis Ş.Ş.’den şikâyetçi oldu. 17 Ekim 2018’de polislerden Ş.Ş. ve İ.K. tutuklanırken, işlem yapmayan diğer üç polis ise bırakıldı. Ş.Ş. hakkında 46 yıla kadar, İ.K. hakkında suça yardımdan 10.5 yıla kadar, tutuksuz üç polis hakkında ise suçluyu kayırma ve suçu bildirmemekten 15.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı