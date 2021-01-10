  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Polise götürülürken uyuşturucuları araçtan attılar

» »
Polise götürülürken uyuşturucuları araçtan attılar
Polise götürülürken uyuşturucuları araçtan attılar

8.1.21 tarihinde yönetimindeki araç ile polis kontrolüne yakalanan ve işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle polis müdürlüğüne götürülmekte oldukları esnada araç içerisinden yol kenarlarına attıkları poşetlerde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 110 gr 500 ml ağırlığında madde bulunması üzerine araç sürücüsü T. T. (K-21), araç içerisinde yolcu olarak bulunan G. D. (E-24) ve G. O. (K-17) narkotik polisi tarafından tutuklanarak maddeler emare olarak zapt edildi

Zanlılar bugün 9.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Üreten yemin altında verdiği şahadette, 8.1.21 tarihinde saat 15.45 raddelerinde trafik polisinden alınan bilgide Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde zanlı 1 yönetimindeki aracın kontrole tabi tutulduğunu araçta zanlı 2 ve zanlı 3’ün de bulunduğunu, zanlı 1’in ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesiyle şubeye celp edildiklerini söyledi. Eskort eşliğinde ve arkasında trafik polisleri olduğu halde polise götürülen aracın seyir halinde olduğu esnada arka sol kapı camından dışarıya üç seferde olmak üzere yol kenarına içerisinde uyuşturucu madde olabileceğine inanılan 3 adet naylon poşet atıldığının görülmesi üzerine 3 naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde, Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan birinci naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gr, ikinci poşet içerisinde yaklaşık 90 gr ve üçüncü poşet içerisinde 5 gr madde bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten, zanlıların tutuklandığını belirtti.

Sanık 1’in yapılan üst aramasında sağ ayak bileğine bağlı uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi ile araç içerisinde paspas üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde, aracın arka sağ yolcu koltuğu kenarına gizlenmiş naylon parçası, şoför koltuğu altında Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6.700 TL nakit paranın tespit edilerek emare alındığını söyleyen PM Üreten zanlıların birlikte ikamet ettikleri ikametgâh içerisinde ayni gün bir arama yapıldığına dikkat çekti.

Yapılan aramada zanlı 1’e ait yatak odasındaki yatak üzerinde 1 adet 5 TL’lik banknota sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr madde bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade veya beyanda bulunmayıp sessiz kaldıklarını belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin uzmana gönderilemediğine dikkat çeken ve alınması gereken ifadeler olduğuna değinen PM Üreten, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Amcaoğlu YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile görüştü10 Ocak 2021 Pazar 13:59
  • Anastasiadis'ten Guterres'e Ercan Havalimanı mektubu10 Ocak 2021 Pazar 13:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar Lute’u yarın 14:30’da kabul edecek10 Ocak 2021 Pazar 13:38
  • Aralık Ayının Ardından Ocak, Şubat Ve Mart Aylarında Da Normalin Altında Yağış Bekleniyor10 Ocak 2021 Pazar 13:35
  • Umut Derneği: “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bir An Önce Hayata Geçmesi Gerek”10 Ocak 2021 Pazar 13:05
  • Balkondan girip 7000Dolar ve 8000 TL çaldı!10 Ocak 2021 Pazar 13:02
  • Soygun zanlısı 7 kişi mahkemede!10 Ocak 2021 Pazar 12:57
  • Pilli, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı10 Ocak 2021 Pazar 12:50
  • BREXİT İngiltere’de Eğitime Başlamayı Düşünenleri Ve Eğitimi Devam Edenleri Nasıl Etkileyecek?10 Ocak 2021 Pazar 12:47
  • Gündemde Meclis Başkanlığı Seçimi De Var10 Ocak 2021 Pazar 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti