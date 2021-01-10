Polise götürülürken uyuşturucuları araçtan attılar

8.1.21 tarihinde yönetimindeki araç ile polis kontrolüne yakalanan ve işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle polis müdürlüğüne götürülmekte oldukları esnada araç içerisinden yol kenarlarına attıkları poşetlerde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 110 gr 500 ml ağırlığında madde bulunması üzerine araç sürücüsü T. T. (K-21), araç içerisinde yolcu olarak bulunan G. D. (E-24) ve G. O. (K-17) narkotik polisi tarafından tutuklanarak maddeler emare olarak zapt edildi

Zanlılar bugün 9.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Üreten yemin altında verdiği şahadette, 8.1.21 tarihinde saat 15.45 raddelerinde trafik polisinden alınan bilgide Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde zanlı 1 yönetimindeki aracın kontrole tabi tutulduğunu araçta zanlı 2 ve zanlı 3’ün de bulunduğunu, zanlı 1’in ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesiyle şubeye celp edildiklerini söyledi. Eskort eşliğinde ve arkasında trafik polisleri olduğu halde polise götürülen aracın seyir halinde olduğu esnada arka sol kapı camından dışarıya üç seferde olmak üzere yol kenarına içerisinde uyuşturucu madde olabileceğine inanılan 3 adet naylon poşet atıldığının görülmesi üzerine 3 naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde, Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan birinci naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gr, ikinci poşet içerisinde yaklaşık 90 gr ve üçüncü poşet içerisinde 5 gr madde bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten, zanlıların tutuklandığını belirtti.

Sanık 1’in yapılan üst aramasında sağ ayak bileğine bağlı uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi ile araç içerisinde paspas üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde, aracın arka sağ yolcu koltuğu kenarına gizlenmiş naylon parçası, şoför koltuğu altında Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6.700 TL nakit paranın tespit edilerek emare alındığını söyleyen PM Üreten zanlıların birlikte ikamet ettikleri ikametgâh içerisinde ayni gün bir arama yapıldığına dikkat çekti.

Yapılan aramada zanlı 1’e ait yatak odasındaki yatak üzerinde 1 adet 5 TL’lik banknota sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr madde bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade veya beyanda bulunmayıp sessiz kaldıklarını belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin uzmana gönderilemediğine dikkat çeken ve alınması gereken ifadeler olduğuna değinen PM Üreten, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)