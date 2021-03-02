Polise şikayete giden 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 6 kişi tarafından evleri basılan, darp edilen ve paraları ile eşyaları çalınan Felix Kikachukw Ajayi, Louis Kakoly Lamah ve Victor Chjoke Ezuma’nın ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Lefkoşa’da 6 kişi tarafından evleri basılan, darp edilen ve paraları ile eşyaları çalınan Felix Kikachukw Ajayi, Louis Kakoly Lamah ve Victor Chjoke Ezuma’nın ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından 3 gündür tutuklu olan zanlılar dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlıların 25 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, geceleyin ev açma, yaralama ve kasti hasar meselesiyle ilgili polise şikâyete geldiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Louis Kakoly Lamah’ın 30 Eylül 2020, Felix Kikachukw Ajayi’nin 30 Eylül 2020 ve Victor Chjoke Ezuma’nın ise 23 Mart 2018 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını söyledi. Gencer, üçü de Nijerya uyruklu olan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.