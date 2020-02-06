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Polisin Yaptığı Yol Kontrolünde HintKeneviri Yakalandı

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Polisin Yaptığı Yol Kontrolünde HintKeneviri Yakalandı
Polisin Yaptığı Yol Kontrolünde HintKeneviri Yakalandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı ekipler almış olduğu bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu E.G.A suçüstü hali tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuştur.

Tutuklanan zanlı bugün 6.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle bugün 6.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 5.2.20 tarihinde Nergizli yol kavşağında durdurulan bir otobüste seyahat etmekte olan zanlının yapılan üst aramasında tasarrufundaki bir çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 25 gr madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı. Soruşturmanın devam etmekte olduğuna değinen Derman tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamının talep edilen süreyi bir gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verdi.

 

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