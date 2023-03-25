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Polisin Yazdığı Trafik Raporunun Tarihini Değiştirdi!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisin Yazdığı Trafik Raporunun Tarihini Değiştirdi!

21.03.2023 tarihinde, İskele’de, E.O.(K-39)’nın, 04.03.2023 tarihinde işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı, polis tarafından rapor edilerek adına düzenlenen trafik sabit ceza ihbarnamesi üzerinde iki yerde yazılı olan rapor tarihini, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla değiştirip resmi belgeyi sahteledikten sonra, ödemek amacıyla 22.03.2023 tarihinde görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tututklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

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