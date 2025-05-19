Polislere küfredip, darp eden iki alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de bugün saat 02.00 sıralarında umumi bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde A.T.(E-42) ve R.Ö.T.(K-42), alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulundukları bir sırada (nefes örneği vermeyi reddettiler), alışveriş yaptıkları büfeye hesabı ödemeleri ve yüksek sesle bağırmamaları konusunda kendilerini uyaran görevli polislere küfrederek, tutuklamaya karşı direnç gösterip görevli polisleri darp ve görevlerinde men ettiler.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.