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Polis'ten yurdun her yerinde kumarhanelere denetim ve asayiş operasyonu

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Polis'ten yurdun her yerinde kumarhanelere denetim ve asayiş operasyonu
Polis'ten yurdun her yerinde kumarhanelere denetim ve asayiş operasyonu

26-27.12.2020 tarihleri, 21.00 – 01.00  saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane, gece kulübü, pansiyon ve yatı evleri kontrol edilmiş, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidilmiştir. Gece kulüplerinde yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 480 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edilmiştir. 

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bahis evi ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı rapor edilip, 2 araç trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de faaliyet gösteren bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

 Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 335 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsünün araç içerisinde tecavüz-i alet tasarruf ettiği tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

 

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 410 araç kontrol edilmiş, suç işlediği   tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir.

 

İskele’de faaliyet gösteren bet ofisi ve kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 225 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.  

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